Après les « Dieux du stade », les « Dieux du vin »… Dans la vie, Philippe Ball ne joue pas au rugby mais est caviste. C’est lui, avec son collègue de la Cave des Anges, à Fortsfeld (Bas-Rhin), qui a eu l’idée, l’an passé, de lancer un calendrier de nus.

« Pourquoi ? On a eu un délire avec Philou, on voulait sortir de l’ordinaire », rigole le trentenaire en assumant totalement ce petit coup de folie. A visée caritative puisque d’entrée, le duo souhaitait reverser l’ensemble des bénéfices à une association. Elle a été trouvée avec Les enfants de Marthe, qui s’occupe d’enfants malades du cancer. « Car je connaissais des parents dont un garçon est atteint d’une leucémie », détaille Philippe Ball, qui s’est ensuite attelé à trouver d’autres modèles à même de poser.

Une autre page du fameux calendrier. - Philippe Martzolff

« Je me suis emballé et on a trouvé des copains. Un du sport, l’autre qui est le beau-frère de Philou, un ami commun qui faisait de la muscu. Oui, on a choisi des mecs bien gaulés ! » Tous âgés entre 25 et 35 ans. Restait alors à mettre tout ça en scène… Pas si évident et sans aucun matériel professionnel puisque les clichés ont tous été pris sans l’aide d’un photographe professionnel.

« On en a même vendu en Australie, Canada, Italie et Espagne »

« Le premier shooting, c’était dans une écurie et on était gênés car des gens s’arrêtaient, des filles regardaient. Après, on est allé en forêt et dans ma chambre d’hôtel où il y a une piscine, c’était plus simple », s’amuse encore l’initiateur, qui ne s’attendait pas à un tel succès. Mis en vente dix euros mi-novembre, le calendrier des « Dieux du vin » s’est écoulé à… « un tout petit plus que 900 exemplaires ». « Ça a été un carnage, on a eu que des bons retours. On en a même vendu en Australie, Canada, Italie ou Espagne et Cauet, sur NRJ, a parlé de nous ! »

A raison de « 6 à 7 euros » pour l’association par album, Les enfants de Marthe ont reçu un chèque de 6.000 euros la semaine dernière. Auxquels s’ajoutent 200 euros rapportés par les ventes du calendrier de la blogueuse « Une fille en Alsace », Céline Schnell n’étant autre que la compagne de Philippe Ball.



❤️ Des nouvelles de notre opération "Les Dieux du Vin" ❤️



😍 Nous avons eu le plaisir de remettre cette semaine un... Posted by La Cave des Anges on Sunday, May 1, 2022

Ce dernier prépare déjà le prochain numéro, prévu pour octobre, au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose ». « Ce sera plus rock’n’roll et plus déjanté », promet-il en assurant qu’il n’y aura pas d’autre délire. « On va s’arrêter au calendrier, c’est déjà pas mal ! »