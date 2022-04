Cette année, le 1er mai tombe… un dimanche. Autant en rigoler. Ça tombe bien : c’est la Journée mondiale du rire. Et à Frontignan (Hérault), on va fêter l’événement comme il se doit. A s’en décrocher la mâchoire. L'Ecole internationale du rire, fondée en 2002 par Corinne Cosseron, qui a fait du rire un art de vivre, organise un rassemblement de centaines de rieurs, toute la journée, sur la plage.

Au programme, notamment, des initiations à la rigologie, une pratique psycho-corporelle qui file la banane, ou au yoga du rire, qui consiste à se relaxer en se marrant intentionnellement. En fin de matinée, aura également lieu le « Plus grand éclat de rire de France », où le maximum de participants seront invités à s’esclaffer. « Un record ? On s’en fiche un peu, sourit Corinne Cosseron. De toute façon, c’est un record ! » L’événement est ouvert à tout le monde, « autant à ceux qui ont l’habitude de le faire toutes les semaines, qu’à ceux qui ne l’ont jamais fait de leur vie, et qui se demandent, au début, s’ils sont chez les dingues. Mais je vous garantis qu’à la fin, tout le monde rit. »

« Quand on ne rit plus, on se détraque »

Si c’est à Frontignan qu’a lieu cet immense fou rire, c’est parce que Corinne Cosseron y a créé, il y a vingt ans, en débarquant de la région parisienne, l’Ecole internationale du rire. « Oui, quand on dit "T’as fait l’école du rire ?", hé bien, on peut la faire, en fait, pour de vrai ! », se marre-t-elle. Cette structure mène des formations et des ateliers, partout en France, dans des entreprises, autour des bienfaits du rire. Car le rire, assure Corinne Cosseron, est « indispensable à la santé. On a tous besoin de rire 10 à 15 minutes par jour, pour rester en bonne santé. Quand on ne rit plus, on se détraque. »

Lors d'un rassemblement de rieurs de l'Ecole internationale du rire - Ecole internationale du rire

Au début, quand cette rigologue a organisé ses premiers événements, en plein air, elle se souvient avoir été un peu regardée de travers. « Les gens se demandaient si on n’était pas des dingues, se souvient-elle. Il y a eu des appels à la mairie de personnes qui disaient « Il y a des gens bizarres, sur la plage, qui sont en train de sauter et de rire ! » Les dix premières années ont consisté pour moi à dire « Non, non, on n’est pas une secte ! » » Pour remercier la commune de Frontignan d’avoir été bienveillante envers ces rieurs, l’Ecole internationale du rire lui attribuera le titre de Ville joyeuse. Le premier. « En espérant que d’autres le feront », ailleurs, en France, espère Corinne Cosseron.