Il a remis ça ! Après les fèves en forme de pénis dans ses galettes des rois, le boulanger de Bourgaltroff, en Moselle, a de nouveau innové. Cette fois, Julien Bernard-Regnard propose des gâteaux… avec la tête de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron !

« Tout le monde parle de cette élection présidentielle alors je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose », rigole l’artisan. « Comme d’habitude, je voulais sortir de l’ordinaire. » Alors il a eu l’idée d’imprimer les portraits des deux candidats qualifiés pour le second tour et de les mettre sur deux gâteaux.

« J’ai une imprimante alimentaire, avec de l’encre spéciale, dont je me servais déjà pour les mariages, les enterrements de vie de jeune fille, les anniversaires, etc. Là, j’ai juste pris les photos que j’ai retravaillées un peu et voilà », reprend le trentenaire, qui les a ensuite collées sur des mousses. « Rondes d’un diamètre d’environ 8 cm, avec une génoise et parfum fraise ou chocolat. »

« Mettre des coups de cuillère dans la tronche d’Emmanuel Macron »

Le produit a été mis en vente jeudi dans sa boutique. Pour un succès immédiat. « J’en avais fait 45 de chaque et tout est parti ! » Dans une commune qui a largement voté pour la représentante du Rassemblement national le 10 avril (46,79 % des suffrages), les gourmands n’ont pas boudé le président sortant (13,46 %). « Souvent les gens prenaient les deux. J’ai entendu un couple qui n’était pas d’accord mais le monsieur a dit que ça permettrait de mettre des coups de cuillère dans la tronche d’Emmanuel Macron », rigole encore Julien Bernard-Regnard, qui va poursuivre la production ce week-end. « J’ai même des commandes pour des gâteaux 6-8 personnes. »

Après le second tour, il ne devrait pas poursuivre longtemps à proposer ses deux créations, baptisées tout simplement « La Le Pen » et « Le Macron ». Les élections législatives ? « Ça me paraît trop compliqué, comme pour le premier tour de la présidentielle où il y avait trop de candidats », répond le boulanger, avec déjà une autre idée derrière la tête. La Coupe du monde de football, l’hiver prochain au Qatar. « Pourquoi pas une bûche bleu-blanc-rouge ! » Puis les galettes des rois bien membrées feront leur retour…