C’est un véritable temple dédié à Johnny qui a disparu dans les flammes et la fumée. Lundi, un important incendie a ravagé une maison de l’île de Molène (Finistère). C’est dans cette bâtisse construite par ses parents il y a soixante ans que vivaient Erwan Masson et sa mère. Considéré comme l’un des plus grands fans français de Johnny Hallyday, Erwan a perdu son impressionnante collection d’objets dédiés au rockeur décédé en décembre 2017. Interrogé par Ouest-France, le fan de Johnny est dépité. « J’ai eu le temps de sauver ma maman, on est sortis tous les deux », a-t-il expliqué avant d’évoquer « la disparition de toute une vie de souvenirs, un parcours de fan réduit à néant ».

Dans sa maison, Erwan Masson avait entassé toute une collection d’objets à la gloire de son idole. Des guitares dédicacées, des affiches de concerts, des photos et même des vêtements ont été emportés par les flammes lundi.

Une couverture chauffante à l’origine du sinistre

D’après Ouest-France, une couverture chauffante serait à l’origine du sinistre, que les deux pompiers de l’île n’ont pas réussi à maîtriser. Il a fallu l’intervention des pompiers de Brest pour y mettre un terme. Erwan Masson a perdu sa maison et toute sa collection, mais il n’a pas perdu son humour. « J’aimerai toujours la chanson de Johnny Allumez le feu », a-t-il expliqué à nos confrères.

Connu comme le fan français le plus à l’ouest de Johnny Hallyday, Erwan Masson a sorti l’an dernier un livre intitulé Johnny, mon île et moi. Le fan y raconte les 200 concerts auxquels il a assisté​, les soirées en backstage, les rencontres avec la légende notamment aux Vieilles Charrues en 2006.