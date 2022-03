Mardi, les adeptes de la glisse ont pu découvrir les pentes enneigées recouvertes d’une fine pellicule orangée. Ce sable du Sahara a été transporté par les vents, en provenance du nord du Maroc touché par une dépression. Un phénomène qui n’est pas rare, mais reste toujours impressionnant lorsqu’il recouvre l’or blanc des Pyrénées.

On termine la journée sur de belles images, on vous confirme que les poussières sahariennes ne nous ont pas empêché de rider sur notre belle quantité de neige 😎🏂❄️🌴



🎥Lounis 🏂 @inpowwetrust et @SamEsteve @Meteo_Pyrenees @infonieve @pyreneige_fr @npyski pic.twitter.com/eoL4a629jJ — Piau-Engaly (@Piau_Engaly) March 15, 2022

Une occasion trop belle pour des rideurs de renom de se payer une belle descente à la station de Piau-Engaly, dans les Hautes-Pyrénées. C’est ce qu’ont fait deux snowboardeurs, le champion de windsurf freestyle originaire de Leucate, Sam Estève, et David Expert d'In pow we trust, qui anime régulièrement la station de Piau et valorise les sports extrêmes, comme le wingsnow, dans ses vidéos.

Ils ont ainsi laissé leur trace dans la poudreuse devenue ocre. Un apport de particules désertiques qui devrait se répéter au cours des prochaines heures selon l’Observatoire de la qualité de l’air, Atmo Occitanie.

Ceci est une piste de ski 💨📷 @qleplatre à @artouste_officiel

Une épisodeaussi important que celui de mars 2021 à l’est pic.twitter.com/gNrcetkQVO — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) March 15, 2022

Ce phénomène, appelé « dust » en météorologie, entraîne dans les Hautes-Pyrénées, ce mercredi, « un épisode de pollution aux particules PM10 ». L’indice de la qualité de l’air devrait y être mauvais, et il devrait se dégrader aussi sur les départements de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales en raison des concentrations de particules.