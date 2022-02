Voilà de quoi mener une douce retraite. Un couple de retraités de Lunel (Hérault), près de Montpellier, a remporté plus de 67 millions d’euros à l'Euromillions, en jouant, le 18 janvier, une grille avec les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles : 3, 12, 19, 24, 30 et les étoiles 2 et 5, indique la Française des jeux (FDJ).

C’est le plus gros gain jamais enregistré par la Française de jeux dans l’Hérault. Le dernier jackpot était de 21 millions d’euros. Il avait été remporté au Loto, à Montpellier.

« J’étais assommée ! »

Ce couple tentait sa chance à l’Euromillions et au Loto environ deux fois par mois, en cochant « des numéros remarquables de ma vie », a raconté à la FDJ Madame, qui s’occupe de valider les grilles. Après le tirage, elle a vérifié son ticket dans un point de vente, et a compris qu’elle avait gagné un petit quelque chose… En vérifiant la bonne combinaison, chez elle, elle a découvert qu’elle a décroché le jackpot. « Quand j’ai vu la somme, j’étais assommée ! », raconte-t-elle. Et en attendant d’être payée, elle a caché le précieux ticket dans un ouvrage des Fables de la Fontaine.

« Nous souhaitons aider nos enfants, mais nous voulons aussi en profiter », ont déclaré les heureux retraités, qui souhaitent visiter des musées, s’offrir une voiture et une nouvelle garde-robe, « sans faire de dépenses exagérées. Nous allons réaliser des choses que nous voulions déjà faire avant de gagner mais avec plus de liberté, de temps et d’enthousiasme ». Et ils ont bien l’intention de continuer à jouer.