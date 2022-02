Elle est la victime d’une erreur administrative grave qui fait d’elle une revenante. Annie, 63 ans, vit à Clohars-Carnoët, à la frontière du Finistère et du Morbihan. Cette sexagénaire a appris de la bouche de son banquier qu’elle était décédée. C’est par un courrier de la caisse de retraite que son conseiller financier avait eu vent de la nouvelle. L’explication est sans doute assez simple. D’après Ouest-France, à qui la retraitée s’est confiée, Annie a perdu une tante qui porte le même nom qu’elle le 13 février. Le 14 février, la Bretonne était donc déclarée décédée par erreur.

Si la raison de cette faute administrative semble assez simple à identifier, elle cause bien du tort à sa victime. Pour « récupérer » son identité, Annie a dû prouver qu’elle était bien en vie en établissant un « certificat de vie » et ainsi retrouver la sienne aux yeux de l’Assurance maladie, de sa mutuelle et de sa caisse de retraite. La retraitée a dû contacter l’ensemble des services administratifs français pour retrouver une situation. Un retour à la vie.