Un dessin acheté pour seulement 30 dollars (26 euros) dans un vide-greniers aux Etats-Unis s’est avéré être, après de longues recherches, une œuvre de l’Allemand Albrecht Dürer. Il vaudrait aujourd’hui plus de dix millions de dollars (8,7 millions d’euros), rapporte CNN relayé par Capital .

C’est un collectionneur travaillant pour la galerie américaine Agnews Gallery qui a mis la main sur le fameux dessin. Mais l’œuvre du peintre, figure emblématique de la Renaissance allemande, aurait bien pu lui filer entre les doigts.

A 16th-century drawing by one of the key figures of the German Renaissance has been valued in excess of $10 million after it was initially purchased at a yard sale for just $30 in 2017. #TheVirginAndChild #Durer #AgnewsGallery https://t.co/iRoe81BJeF