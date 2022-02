Les policiers de l'Hérault ont lancé un avis de recherche pas commun, sur Twitter : ils se sont lancés sur la trace du propriétaire d’une perruche, qui s’est posée sur la tête d’une policière, vendredi après-midi, à l’hôtel de police de Montpellier. Sans doute pour échapper aux nombreux chats qui grouillent sur le parking du commissariat.

Si une famille reconnaît cet oiseau, au plumage bleu et blanc, il peut contacter le 04.99.13.50.44, pour le récupérer. En attendant que son propriétaire se manifeste auprès du commissariat, la policière a recueilli le volatile, en lui offrant l’hospitalité dans une petite cage, avec à boire et à manger. Et à l’abri des matous du quartier.