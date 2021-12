L’armée a annoncé, dimanche, le déclenchement « immédiat » d’une enquête après qu’un véhicule militaire estampillé « Vigipirate » a multiplié les dérapages devant un camp de migrants à Calais. La scène a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux par un photojournaliste.

« A Calais, un véhicule militaire de Vigipirate est venu ce matin faire du drift et des pointes de vitesse sur l’un des campements d’exilés de la ville, avant de s’embourber », raconte le photojournaliste Louis Witter sur Twitter. Sur la vidéo, on voit effectivement un 4X4 marron de l’armée réaliser des arabesques en marche arrière dans un champ boueux situé « sur un terrain vague à la sortie de Calais », selon le journaliste.

« Tout ça pour finir sa course embourbé »

« Tout ça pour finir sa course embourbé dans la boue du campement. Les militaires sont sortis avec leurs armes du véhicule en attendant quelqu’un pour les dépanner. Avant d’appeler un plus gros camion ils ont demandé, un peu emmerdés, ''Vous avez pas des pelles ?'' », poursuit Louis Witter, dans un « thread ». Le véhicule, coincé jusqu’à mi-portière, a finalement été dégagé par des militaires et des migrants.

A Calais, un véhicule militaire de Vigipirate est venu ce matin faire du drift et des pointes de vitesse sur l’un des campements d’exilés de la ville, avant de s’embourber 1/ pic.twitter.com/QIif8JDcMj — Louis Witter (@LouisWitter) December 19, 2021

« Scène inadmissible. Une enquête de commandement est déclenchée immédiatement », a réagi l’armée de terre sur son compte Twitter. « Les sanctions appropriées seront décidées en fonction des responsabilités qui seront établies », a averti l’état-major.