On aurait aimé aller à sa rencontre. Le voir démarrer sa journée par une séance de crossfit avant qu’il n’aille plonger dans les eaux froides de la Manche pour pêcher à la main des coquilles Saint-Jacques. Mais le Covid-19 a rendu la chose impossible. C’est donc par téléphone que nous avons pris des nouvelles de notre Tomy national. Si vous ne connaissez pas le gaillard, c’est que vous n’avez pas Internet ou que vous avez passé les fêtes de fin d’année sur la Lune l’an dernier. Car le pêcheur de Saint-Malo a provoqué un véritable raz-de-marée sur la Toile juste avant Noël.

Ils pêchent les Saint-Jacques à la main au large de Saint-Malo : rencontre avec Tomy et ses collègues plongeurs qui défendent une pêche durable.



Le reportage complet de@13h15 ▶️ https://t.co/kg5QLsITR1 pic.twitter.com/HUBVQJq4QR – France 2 (@France2tv) December 23, 2020

Au détour d’un reportage de France 2 consacré à la pêche durable, le jeune homme de 29 ans à la plastique avantageuse est apparu torse nu dès 8 heures du matin et par 8 degrés, expliquant tranquillement son métier devant la caméra. Il n’en fallait pas moins pour affoler Twitter, Tomy devenant en quelques heures la star des réseaux sociaux. « On sortait tout juste de l’eau après une pêche et l’un de mes plongeurs m’a montré l’extrait sur son téléphone, raconte-t-il. On a alors découvert le nombre hallucinant de commentaires, c’était de la folie ! »

Faux profils et comptes piratés

Sur le coup, le buzz l’a un peu surpris. « Je n’ai pas bien compris pourquoi les gens s’enflammaient autant, indique-t-il. Mais bon, cela ne m’a pas dérangé non plus. » Sa femme un peu plus vu le nombre de déclarations d’amour ou de demandes en mariage reçues par son chéri. « Elle a un peu flippé au début mais elle a très vite vu que je gardais la tête sur les épaules, confie-t-il. Et de toute façon, elle n’était pas trop inquiète. »

Dans la baie de Saint-Malo, Tomy et ses plongeurs pêchent à la main. - Tomy Journaux

Si cette soudaine notoriété a été bonne pour les affaires, lui apportant « de la crédibilité, de la visibilité et de nouveaux clients un peu partout en France », Tomy a tout de même connu le revers de la médaille. « J’ai eu le droit à de faux profils sur les réseaux sociaux, on m’a aussi piraté mes comptes », indique Tomy, qui a aussi dû gérer quelques prétendants et prétendantes un peu insistants. « Surtout des hommes et un en particulier qui m’a inondé de messages sur mon téléphone, sur mes boîtes mail pro et perso et sur mes comptes Instagram et Facebook », raconte Tomy.

Il espère une météo plus clémente pour aller pêcher

Au bout d’un mois, la folie s’est quand même estompée pour son plus grand bonheur. « Je suis content d’avoir vécu ça mais heureux aussi que tout soit fini », concède-t-il. Difficile pourtant pour Tomy de redevenir anonyme. « Cela arrive bien sûr que des pêcheurs ou des restaurateurs me reconnaissent et me parlent de cette vidéo, indique le jeune homme. Mais on passe très vite à autre chose dans la discussion et heureusement. »

Plus que sa notoriété, c’est la météo en ce moment qui l’inquiète. En pleine saison de la coquille, Tomy et son équipe de plongeurs se retrouvent en effet au chômage forcé. « Avec le mauvais temps, l’eau est trop sale et cela fait déjà une semaine que ça dure », s’impatiente-t-il. Fort heureusement, la météo s’annonce plus clémente ces prochains jours. Après la pêche, Tomy pourra donc se mettre torse nu pour porter ses caisses de coquilles. Et tout cela loin des caméras.