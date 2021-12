Pas de prune, mais des amandes salées (et grillées !). C’est l’initiative de la Police municipale des Herbiers, en Vendée, qui a décidé de sévir auprès des contrevenants, en leur donnant ces amandes (le fruit), pas des amendes (la contravention). En effet, les conducteurs des Herbiers qui ne respectent pas les règles de stationnement dans la ville n’ont pas reçu de contravention. A la place, c’est un mot accompagné d’un sachet d’amandes grillées, fournies par le magasin Biocoop de la ville, qui est laissé sur le pare-brise de leur voiture par les policiers municipaux.

Une démarche surprenante qui pourrait paraître comme étant une blague. Elle est pourtant très sérieuse. Sur ce message est écrit : « Cher(e) automobiliste en infraction, nous avons constaté que votre véhicule était stationné irrégulièrement en zone bleue. Vous êtes donc en zone rouge et nous aurions pu vous gratifier d’une contravention à 35 €. Mais pour vous permettre de voir la vie en rose, nous avons préféré vous remettre personnellement et gratuitement quelques vraies amandes salées. On aurait aussi pu vous mettre des prunes mais ce n’est vraiment pas la saison… » L’objectif est donc de faire de la prévention auprès des automobilistes, sans pour autant les sanctionner directement. Seules les infractions en zone bleue sont concernées.

La police municipale des Herbiers rappelle aussi que des disques sont à récupérer gratuitement en mairie. - Police municipale Les Herbiers

« Des méthodes passives qui sont vraiment efficaces »

Ce message des policiers municipaux intervient à la suite du constat d’un « laisser-aller » des automobilistes, qui n’affichaient pas forcément leur disque ou ne respectaient pas leur temps de stationnement. « On sait que ce principe est bien mieux mémorisé que si on sanctionne. On fait réagir l’automobiliste par l’humour », explique Hervé Perton, chef de service de police municipale aux Herbiers. Si cette distribution d’amandes n’est pas systématique, ni même éternelle, les policiers espèrent une prise de conscience des conducteurs par leur action. « Ce sont des méthodes passives, mais qui sont vraiment efficaces ». Faire de la pédagogie, sans sanctionner pour autant.

Une méthode déjà utilise par le passé aux Herbiers. En 2018, la police municipale avait lancé une action de ce type : Dave, pour Dispositif anti vitesse excessive, avec des silhouettes ressemblant à s’y méprendre à des policiers, afin de faire ralentir les automobilistes. Ce leurre est une photo haute définition d’un policier municipal de face, reproduit en 2D afin de « lutter passivement contre la vitesse en ville ».