Une photo des Trump trône au milieu des guirlandes, du pain d’épices et des décorations ornant le sapin de Noël de la famille Biden. Lors d’une visite ce lundi, des journalistes ont découvert la Maison-Blanche abondamment décorée et illuminée pour les fêtes de fin d’année.

Les visiteurs ont découvert une réplique des lieux en pain d’épices, une table dressée pour un repas de fête, des chaussettes aux noms des petits enfants des Biden… Mais les journalistes ont surtout noté les petites touches rappelant les précédents occupants des lieux. Les Biden ont en effet accroché une photo encadrée du couple Trump parmi les clichés d’autres familles présidentielles ornant l’un de leurs sapins de Noël.

Today, @FLOTUS unveiled the White House holiday decorations. Learn more about the inspiration at https://t.co/H7m8ZRjaWm. pic.twitter.com/3i7NjeIzRb