Non, cette image virale ne montre pas de la neige vue au microscope

Yeux de mouches, pétales de rose… Les photographies prises à travers l’objectif d’un microscope attisent la curiosité et la passion des internautes depuis des années. Encore faut-il qu’il s’agisse réellement du sujet annoncé.

Une image est devenue virale au cours des derniers mois – et peut-être même des années – sur les réseaux sociaux, accompagnée de la légende suivante : « Neige au microscope ». Avec l’arrivée de l’hiver et d’une vague de froid, la publication redevient tendance. Les internautes s’extasient devant ce cliché, qui diffère de l’habituelle photo d’un flocon à six branches.

De la neige au microscope ? Non, répond la recherche inversée - Capture d'écran

FAKE OFF

Contrairement à ce qu’affirment ces nombreux internautes, il n’y a ni neige ni microscope impliqué dans la photographie. Une recherche d’image inversée permet de remonter au site de l’artiste anglo-irlandais Rogan Brown. La photo présente en réalité un détail de l'une de ses sculptures en papier. L’œuvre fait partie d’une série intitulée « Magic Circle Variation », réalisée en 2017 grâce à des découpages faits à la main et au laser. L’artiste explique sur son site qu’il s’inspire, dans son travail, du « microbiome humain, c’est-à-dire de la vaste colonie de bactéries qui vivent dans et sur notre corps et nous aident à survivre ».

Rogan Brown souhaite mettre en avant une partie du corps qui n’est encore qu’en cours d’étude par les scientifiques. « Mon but ici est d’imaginer à quoi ressemble cet habitat microscopique. J’ai recherché des images de bactéries et créé des motifs sculpturaux stylisés que j’ai ensuite placés dans des compositions ressemblant à des récifs célébrant la diversité et la beauté potentielle de ce monde caché. »

L’artiste, qui vit dans le sud de la France, est notamment représenté par la Winston Wachter Gallery de Seattle et la gallerie parisienne Bettina. Rogan Brown a réalisé plusieurs sculptures au sein de cette série, et nombre d’entre elles ont été vendues.

Et, pour être complets, la neige au microscope ressemble plutôt à ceci, comme le montre cette photo d’Andrey Osokin à l’agence Sipa :