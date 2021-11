Les maires des Pays de la Loire ont décidément de l'humour ! Après « l’obligation d’être en joie », ou encore la publication de textes interdisant « la pluie » mais aussi « les moustiques », un nouvel arrêté plutôt loufoque vient d’être pris par un élu de la région.

Ce lundi, le maire de Guérande Nicolas Criaud (centre droit) a en effet signé un texte portant sur « l’ouverture des usines de jouets du Père Noël ». Cet arrêté, pris en accord avec « le code général du travail des joyeux lutins » et « le syndicat des usines de jouets pour les enfants qui ont été sages », autorise « les nombreuses petites usines de jouets du territoire » à rouvrir, à partir de samedi.

« Il est attendu des Guérandaises et Guérandais de ne pas déranger le travail des lutins de Noël s’ils tombent sur une de ces usines », est-il écrit dans le deuxième et dernier article de l’arrêté, qui prendra effet au lancement des illuminations, ce week-end. Un petit coup de com' pour mettre en lumière le programme d’animations Noël by Light de la commune, et ses « nombreux décors et installations » à découvrir.