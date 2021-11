L’association Paysages de France a dévoilé ce vendredi son classement annuel des quatre villes les plus « laides » de France. Roulement de tambour…. Il s’agit de Migné-Auxances (Vienne), Montalieu-Vercieu (Isère), Le Havre (Seine-Maritime) et Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), rapporte Capitald’après des informations de Sud Ouest et Ouest-France.

Le point commun de ces différentes communes ? Des affichages publicitaires très (trop) présents. Chaque ville a ainsi eu le privilège de recevoir un prix distinctif. Migné-Auxances s’est vu décerner le prix « Tombé dans le panneau ». « Le jury des Villes et Villages fleuris n’a accordé qu’une pauvre fleur à Migné-Auxances. Cette commune près de Poitiers méritait pourtant d’obtenir, pour son fleurissement publicitaire, les cinq fleurs d’un label qui n’en compte que quatre », justifie avec ironie Paysages de France.

#Prix de la #France #moche 2021 : #Montalieu-Vercieu (#Isère) est l'une des 4 communse gagnantes https://t.co/r5lcLk74Xc

La plupart des panneaux sont illégaux. Heureusement, le maire, qui n'y connaît rien, a déclaré ne pouvoir rien faire parce que c'était chez des particuliers... pic.twitter.com/v25NQlGZcY — Paysages de France (@PaysagesdeFranc) October 31, 2021

L’association regrette l’inaction des maires

Montalieu-Vercieu s’est vu attribuer le prix « Campagne publicitaire » pour ses affichages publicitaires sur d’anciennes façades d’immeubles tandis que Dambach-la-Ville a reçu le prix « Mise en valeur du patrimoine » pour un panneau installé à l’entrée de la vieille ville. Enfin, dans la catégorie « Publicité sans modération », c’est Le Havre qui décroche la victoire.

« Associés aux publicitaires, les lobbys de l’alcool ont fait sauter le bouchon de la loi Evin. Le Havre, patrimoine mondial de l’Unesco, tenait à s’associer sans modération à cette noble cause qui permet aux médecins, à la police et à la justice de ne pas avoir à craindre le manque de travail », commente l’association. Paysages de France a pour objectif de lutter contre la pollution visuelle et défend la sauvegarde des paysages. L’association dénonce ainsi l’inaction des maires qui avaient pourtant « les moyens de combattre cette invasion publicitaire ».