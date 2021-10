Qui aurait pensé que le stylo Bic pourrait devenir un objet de luxe ? La maison de joaillerie Tournaire, dont les ateliers se situent dans le département de la Loire, s’est associée à l’artiste Richard Orlinski et Bic pour créer des gammes inédites de stylo que peu de monde pourra s’offrir.

La pièce reine, un « Quatre couleurs » serti de 202 diamants et de 50 grammes d’or, a été fabriquée à Savigneux, près de Saint-Etienne. Elle est vendue 24.500 euros. Ce qui en fait le Bic le plus cher au monde, selon Le Parisien. Huit exemplaires de cet objet, ayant nécessité 500 heures de travail, sont disponibles depuis mercredi.

#BIC has joined forces with French contemporary artist, @RichardOrlinski, and luxury French jewelry house, @Tournaire, to create a special edition collection of BIC® 4-Color pen that elevates its iconic design by utilizing precious metals. Read more here: https://t.co/LHNIb95yPI pic.twitter.com/bb3rEMD1QQ