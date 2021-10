Le mystère agitait la petite commune de Plounéventer dans le Finistère depuis le début de la semaine. Tôt lundi matin, alors qu’un épais brouillard recouvrait la commune, les habitants avaient découvert à leur grande surprise un véhicule utilitaire perché sur un abribus dans le bourg.

#Insolite 🧐 Quand nos camarades de la #gendarmerie du #Finistère frôlent le #paranormal.

🛸

🚘

🔎 Si vous avez des hypothèses/théories à nous soumettre pour l'enquête, nous sommes preneurs. 🤔 ⌨️⤵️ pic.twitter.com/qQEsT5MBrh — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 12, 2021

La photo, postée sur les réseaux sociaux par la gendarmerie nationale, avait fait le bonheur des internautes. Une enquête avait aussitôt été ouverte pour tenter de comprendre pourquoi et comment la fourgonnette s’était retrouvée dans une telle posture.

La fourgonnette hissée sur l’abribus à l’aide d’un transpalette

Quatre jours plus tard, on en sait désormais un peu plus sur cette mystérieuse affaire. Selon Le Télégramme, les gendarmes ont réussi à identifier l’auteur présumé des faits ainsi que le propriétaire du véhicule. C’est un conflit commercial entre les deux hommes à propos de la vente d’une voiture qui aurait débouché sur cette situation pour le moins incongrue.

Pour hisser le véhicule utilitaire sur le toit de l’abribus, l’auteur présumé des faits aurait utilisé un transpalette, précise Ouest-France. Une procédure devrait être engagée à son encontre pour mise en danger.