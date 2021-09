Mercredi soir, alors que de violents orages s’abattaient sur Montpellier (Hérault), certains en ont profité pour réaliser ce que personne n’avait sans doute jamais osé auparavant : faire du ventriglisse dans la rue de la Loge, près de la Comédie.

Comme l’a repéré Midi Libre, ce soir-là, une bande de potes a tombé la chemise et s’est jetée à plat ventre sur ce grand axe piéton, transformé en torrent par les violents orages, en effectuant même quelques figures. Et histoire de faire partager leur joie au plus grand nombre, ils se sont filmés, et ont partagé la vidéo.

Et non, ils n’étaient pas ivres, a assuré l’un d’eux au quotidien régional. « Sobres, mais mouillés », a-t-il confié. Ce n’est pas la première fois, lors d’un épisode méditerranéen à Montpellier, que d’étonnantes vidéos surgissent sur les réseaux sociaux : lors du déluge de l’automne 2014, plusieurs personnes avaient été filmées en canoë-kayak dans les rues de la ville, et une autre glissant sur un matelas pneumatique.