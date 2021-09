Dans le cadre d’une opération visant à financer des programmes sociaux, la loterie nationale mexicaine a mis en jeu, ce mercredi, des lots un peu spéciaux. Il s’agit d’anciens biens ayant appartenu à des narcotrafiquants. Un lot en particulier a retenu toutes les attentions : la maison d’un des plus célèbres barons de la drogue, le mexicain Joaquin Guzman, plus connu sous le nom de « El Chapo », rapporte Le Monde.

Avec ses deux chambres et son minuscule jardin, cette maison, située dans l’Etat de Sinaloa, n’a pourtant été estimée qu’à seulement 155.000 euros. Les estimations des autres lots sont en effet bien plus importantes. La maison de 3.000 m² de Amado Carrillo Fuentes, alias « El Señor de los Cielos », comprenant neuf chambres, piscine, jacuzzi et salle des fêtes, est estimée à plus de 3 millions d’euros.

Déjà mise en vente à trois reprises

Mais ce qui a rendu si célèbre la dernière demeure de « El Chapo », c’est notamment sa baignoire qui dissimulait un tunnel. En effet, en 2014, alors que les militaires tentaient de rentrer chez lui, il lui avait suffi d’actionner cet ingénieux système. Ce dernier lui a permis de surélever sa baignoire et ainsi de s’enfuir par un passage reliant sept maisons entre elles. Surnommé le « roi des tunnels », « El Chapo » avait finalement été arrêté au Mexique un peu plus tard puis condamné à perpétuité, en 2019, aux Etats-Unis où il purge sa peine.

Détenue actuellement par l’Indep, l'« Institut pour rendre au peuple les biens volés », la planque de Joaquin Guzman a déjà été mise en vente à trois reprises, sans jamais trouver preneur. Les futurs acquéreurs seraient probablement inquiets des risques de représailles de la part des membres de son cartel qui lui sont restés fidèles. Pour ce tirage au sort, deux millions de billets au prix unitaire de 250 pesos, soit environ 10 euros, ont été mis en vente. L’argent récolté servira à financer des programmes sociaux.