Sans rancune. Sur Google, on peut laisser un avis sur tout, ou presque. C’est notamment le cas pour les hôtels, y compris les hôtels de police. Pour celui de Lille, plus d’une centaine de personnes ont laissé des commentaires, souvent humoristiques, sur l’accueil, la qualité de l’hébergement ou la nourriture…

Pour choisir un restaurant, une activité culturelle, un aspirateur ou encore un hébergement touristique, on a toujours tendance à jeter un œil sur les notes et les commentaires laissés par les internautes sur des sites comme TripAdvisor ou Google. Selon la pertinence, il faut reconnaître que ça peut éviter de mauvaises expériences. Ces avis sont tellement importants pour les professionnels qu’ils incitent souvent les clients à « ne pas hésiter à mettre les 5 petites étoiles ». Ce n’est pas le cas de l’hôtel de police de Lille qui compte pourtant 124 commentaires et une note 2,2/5.

« D’habitude j’apprécie beaucoup les menottes »

Karine, 45 ans, a « visité » l’endroit en août et n’en garde pas un souvenir impérissable. « Établissement peu recommandable, qualité des sanitaires désastreuse », déplore-t-elle. Avec humour, elle ajoute : « Même si d’habitude j’apprécie beaucoup les menottes, les mains osées et le regard en coin du propriétaire m’ont un peu refroidi. »

Les critiques qui reviennent le plus souvent concernent davantage le gîte que le couvert. « Très mauvaise nuit », regrette Logan, « On n’y dort pas très bien », renchérit Sirbike, « Lit vraiment pas confortable, couverture médiocre », ajoute encore Pepe. La nourriture trouve meilleure grâce aux yeux des visiteurs : « J’enlève une étoile pour le repas servi un peu tard », explique Jul59. « La nourriture n’était pas de très grande qualité mais elle avait le mérite de ne pas être cher », se satisfait Dora. « Le café nickel, on y mange bien, je recommande et reviendrai avec plaisir », s’exclame Gregostri. « Service irréprochable repas délicieux », commente Maxime qui évalue son expérience à 5 étoiles.

Si de nombreux internautes ont choisi l’humour, beaucoup d’autres ont noté leur expérience avec sérieux. Il s’agit essentiellement de personnes ayant dû se rendre à l’hôtel de police pour y déposer une plainte. La plupart déplorent l’attente à l’accueil ou la difficulté à joindre le standard par téléphone.

Alors, forcément, le bilan n’est pas bon. La moyenne désespérément basse des notes, 2,2 sur 5, devrait faire fuir les futurs utilisateurs. Cela ne sera pas le cas, Dora remarquant à juste titre que la visite de cet hôtel se fait toujours « à contrecœur ».