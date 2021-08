Il a fallu presque 200 baguettes et beaucoup d’organisation pour relever le défi. Dimanche après-midi, à l’hippodrome de Laval (Mayenne), un drôle de record a été battu : celui du plus long sandwich aux rillettes du monde ! A l’initiative de la fédération départementale des boulangers du 53, ce casse-croûte géant, confectionné par des dizaines de boulangers, charcutiers et bénévoles, a finalement atteint la taille de… 81,20 mètres de long, validée par un huissier de justice.

On a réussi, Le #record du plus grand #sandwich est pour @lamayenne !

81,20 m de sandwich aux #rillettes vendues au profit de l’association les P’tits doudous ❤️

Merci aux boulangers, aux bénévoles

Merci à @HippodromeLaval & aux charcutiers

Merci c’est grâce à vous 😘 pic.twitter.com/nhMPeaHWvV — Sandrine ツ (@boulangeRibot) August 29, 2021

D’après la fédération des boulangers, 196 baguettes et 50 kg de rillettes ont été nécessaires pour réaliser ce sandwich, découpé ensuite en parts et vendu au profit d’une association. Le précédent record avait été décroché en novembre 2019 à Tours, grâce à un sandwich de 74,40 mètres. Soit deux mètres de plus que le sandwich géant préparé au Mans quelques mois auparavant.