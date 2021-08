Le Covid-19, le comédien Christophe Pujol et le dessinateur Monsieur K, qui forme le duo JolK, ont choisi d’en rire. Ces artistes héraultais ont créé un jeu de 7 familles qui tourne l’épidémie en dérision, à travers des personnages un brin déjantés.

Notamment les Rienafout, dont la fille a fait un trou dans son masque, pour ne pas « niquer [son] gloss », les Lebon-Côtet, dont le père se réjouit qu’un test nasopharyngé lui ait permis de retrouver un bouchon de stylo qu’il avait égaré dans son pif ou les Flippet, dont le fils, gardien de foot amateur, demande aux joueurs de se laver les mains au gel hydroalcoolique avant d’entrer dans la surface. Ou le père Profitomax, qui a monté un business de livraison express de rouleaux de papier toilette.

Le jeu de 7 familles spécial Covid-19, créé par le duo Jolk - N. Bonzom / Maxele Presse

« Rire des différents comportements que l’on peut avoir »

« Je suis comédien, et pendant le confinement, je suis resté à la maison… trop longtemps, confie Christophe Pujol. Il fallait que je crée. Avec Monsieur K, à force de suivre cette actualité un peu trop anxiogène, on s’est dit que c’était peut-être une bonne idée de rire des différents comportements que l’on peut avoir par rapport au virus. » En donnant vie, dans des dessins, à des fratries toutes plus loufoques les unes que les autres, le duo s’est rapidement rendu compte qu’un jeu de 7 familles serait particulièrement adapté, pour tourner en dérision l’épidémie.

Une quarantaine de personnages sont nés. Qui, pour la plupart, nous ressemblent, un peu. « On a presque tous eu une période où l’on était complètement flippé, une autre où l’on en avait « Rienafout », ou une autre où, quand on avait le nez qui coule, on se disait qu’on allait mourir ! », sourit le comédien. Pour une totale immersion, les auteurs invitent même à jouer en respectant scrupuleusement les gestes barrières : « Chaque joueur doit se tenir à une distance d’1,50 mètre des autres joueurs, porter un masque ou une visière, se laver les mains avant et après chaque pioche, suggère la règle (sanitaire) du jeu. Les personnes de plus de 65 ans devront jouer par visioconférence. »

Ce drôle de jeu est en vente une dizaine d’euros dans une version collector dans plusieurs magasins du centre-ville de Montpellier, notamment Pomme de Reinette, En traits libres, Excalibur, Chic et bohème et Lud’M. « Les illustrations, les textes, c’est vraiment excellent, confie Lionel, le gérant de la boutique Excalibur, spécialisée dans les jeux de société. C’est tellement bon qu’au début, on passe plus de temps à lire les cartes et à rire plutôt qu’à jouer ! » Pour les bricoleurs, le jeu est disponible gratuitement, à imprimer et à monter soi-même, sur le magazine de BD en ligne Mazette. Une nouvelle version, qui inclut le vaccin contre le Covid-19, est en préparation.