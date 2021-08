Devant ces «actes intolérables», elle n'a pas hésité à mettre les mains dans le cambouis... mais surtout dans les ordures. Dans un message posté sur Facebook, lundi soir, la maire de la commune de Landeronde, en Vendée, rapporte son retour «à la dure réalité» après une semaine de vacances.

Lundi, Angie Leboeuf a en effet découvert des monticules de déchets en tous genres qui jonchaient le sol, ordures déposées en vrac non loin des containers de la petite commune. Devant ce « manque de respect et de civisme », elle a décidé de les rapporter en personne à leurs propriétaires, facilement identifiés grâce à des cahiers et des courriers abandonnés... «L’occasion de passer quelques messages clairs et déterminés», écrit l'édile de 45 ans, qui était accompagnée d'agents municipaux pour faire ce «sale boulot».

Des excuses des familles

Contactée par Ouest-France, Angie Leboeuf a expliqué que les quelques familles concernées se sont excusées, tentant cependant de faire porter le chapeau à leurs enfants. Aucune amende ne leur a été délivrée, la commune souhaitant d'abord faire preuve de pédagogie à ce sujet, qui sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.