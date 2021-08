Ce jeudi, une habitante de Saint-Priest (Rhône) fait une drôle de découverte. Selon Actu Lyon, elle aperçoit un petit singe sur sa terrasse et sonne immédiatement l’alerte. Après plusieurs appels, elle est redirigée vers les pompiers qui mobilisent une équipe spécialisée dans la capture d’animaux.

Une équipe des pompiers de Lyon intervient alors et capture un ouistiti d’une dizaine de centimètres. « Il est rentré spontanément dans une petite caisse. Il était tout petit, tout gentil, et sans doute apeuré », raconte un pompier vétérinaire. L’animal a été ensuite transporté dans un parc zoologique, et confié à des soignants professionnels

La détention de primates étant interdite en France, une enquête sur un possible trafic animal a été ouverte pour tenter d’expliquer ce que ce ouistiti faisait à Saint-Priest.