En Californie, un restaurant a décidé de faire de la résistance. Habitués des polémiques depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les gérants du Basilico’s Pasta e Vino s’opposent désormais farouchement au vaccin, indique Capital qui rapporte une information de Vice.

Seuls les clients non-vaccinés sont invités à entrer. La direction a affiché un message clair sur sa devanture : « Nous appliquons la tolérance zéro pour la trahison et la stupidité anti-américaine ». Le restaurant américain a même publié un message sur les réseaux sociaux indiquant qu’il demandait une « preuve » de non-vaccination.

Plusieurs provocations

Ils avaient créé une association appelée « Make Restaurants Great again », en référence en slogan de campagne de Donald Trump dont ils sont supporteurs. Ils assurent vouloir « défendre la liberté individuelle et la liberté des Américains » en dépit des « risques ».

Basilico’s Pasta e Vino était resté ouvert en mars 2020 alors que tous les restaurants avaient dû fermer leurs portes. Puis, les mesures sanitaires comme le port du masque ou le respect des distanciations sociales n’ont pas été respectées au moment de la réouverture de ces établissements.

Des contaminations en hausse

Les gérants sont même allés plus loin en installant un panneau dans Beverly Hills reprenant une scène culte du Parrain : « Leave the Mask, Take the Cannoli », référence à la réplique culte « Leave The Gun, Take the Cannoli ». Enfin, ils ont établi un mandat d’arrêt à l’encontre d’Anthony Fauci, immunologue et chef de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses (NIAID). Ce dernier est recherché pour « trahison et crimes contre l’humanité ».

Les cas de Covid-19 repartent à la hausse dans le comté Orange County, où se situe le Basilico’s Pasta e Vino. 562 personnes ont été testées positives jeudi 29 juillet contre 363 neuf jours plus tôt.