Il n’est quand même pas fréquent qu’un gain de la Française des jeux soit signalé près de trois mois après le tirage au sort, surtout lorsqu’il s’agit de la rondelette somme d'un million d'euros. Cette étonnante histoire vient d’arriver à un Rhodanien, qui s’est vu annoncer la grande nouvelle le 13 juillet, au moment de procéder à un simple renouvellement de son abonnement de jeu.

Son ticket MyMillion (jeu complémentaire de l’EuroMillions) a donc été validé à la maison de la presse de Mornant (Rhône) très longtemps après le tirage au sort du 23 avril, comme le raconte Le Progrès. L’heureux élu, qui préfère rester anonyme, a bel et bien pu empocher un inattendu jackpot en décalé. Il y a des vacances d’été qui commencent plus mal, non ?