Illustration d'un ostréiculteur ouvrant une huître, ici en Bretagne. — Maxime Le Pihif/SIPA

Une douzaine comme ça et vous tenez la semaine. A Plouézec, dans les Côtes d’Armor, un ostréiculteur a remonté une huître géante qui se cachait dans son parc. A la pesée, le coquillage se classe clairement dans la catégorie des poids lourds : 1,734 kg ! D'après Ouest-France, l’huître avait déjà été repérée depuis un an par ce professionnel de la pêche. Elle s’était visiblement échappée du parc et menait une vie tranquille ici depuis une vingtaine d’années. Cette semaine, l’ostréiculteur s’est décidé à la décrocher et à la remonter pour lui offrir (et s’offrir) un petit moment de gloire.

La fête n’aura pas été de longue durée, puisque Patrick Baudit a décidé de remettre le coquillage à l’eau jeudi.

Une huître géante d’1,734 kg découverte par un ostréiculteur des Côtes-d’Armor https://t.co/Ab0o4gOrKz — Ouest-France (@OuestFrance) June 10, 2021

Cette pêche miraculeuse est pourtant loin d’être un record, surtout dans une région habituée à remonter des géants des mers. L’an dernier, un joli specimen de 2,2 kg avait été pêché à Carantec, dans le Finistère. En 2018, un bébé de 2,6 kg avait été pêché au large de Crozon. Il semblerait que la plus grande huître du monde ait été pêchée par une famille luxembourgeoise en 2015 au Zwin, ancien bras de mer situé à la frontière des Pays Bas et de la Belgique. Avec une longueur de 38 cm, elle est toujours au Guinness Book. Record à battre.