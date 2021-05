Après le bobcat en Caroline du Nord, voici un tigre au Texas. Un félin a été vu dimanche dans des suburbs de Houston, tranquillement allongé sur une pelouse puis se promenant dans la rue avant d’être emmené par un homme dans une maison. Lundi soir, la police a annoncé avoir arrêté le propriétaire présumé de l’animal. Mais le tigre, qui est activement recherché, reste pour l’instant introuvable.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx