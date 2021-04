BIG MISTAKE La commune de Moselle a fait appel et ouvert une nouvelle page

La ville de Bitche, en Moselle, vue depuis sa citadelle. — Wikicommons

EDIT du 13 avril 2021 à 13 h : Les équipes de Facebook ont rétabli la page Facebook@villefortifiee de la commune de Bitche en fin de matinée. La commune a été prévenue.

Depuis mi-mars, la page « Ville de Bitche » n’existe plus sur Facebook. Décision du réseau social. En cause ? Son algorithme aurait confondu le nom de la commune de Moselle avec une insulte anglaise, « bitch », dont on vous laisse chercher la signification. Une analyse incorrecte de la part des systèmes, dans le jargon.

« J’ai fait appel le 19 mars et ça ne réapparaît pas. J’ai essayé par tous les moyens de contacter Facebook, par les différents formulaires, mais il n’y a plus rien à faire, a raconté la responsable communication de la mairie, Valérie Degouy, à Radio Melodie. J’ai finalement été contactée pour me dire que ce n’était pas eux qui géraient, que si j’ai fait appel, je dois attendre la réponse de Facebook. »

Rohrbach-lès-Bitche modifie sa page

Pour faire face à la situation, une autre page a été créée, « Mairie 57320 ». Et à quelques kilomètres, Rohrbach-lès-Bitche a préféré anticiper plutôt que de subir les conséquences de l’algorithme du réseau social. La commune a renommé sa page seulement « Ville de Rohrbach ».

« Loin de nous l’idée de renier le nom de notre beau village… mais force est de constater que Facebook semble faire la chasse au terme associé à Rohrbach… nous vous laissons imaginer la raison… », a-t-elle expliqué.