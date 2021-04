La Tour Montparnasse. (Illustration) — M.ASTAR/SIPA

49 minutes. C’est le temps qu’aura mis Alexis Landot, âgé de 21 ans, pour gravir à mains nues la tour Montparnasse à Paris dimanche. Il a ainsi réalisé une ascension de 210 mètres sans assistance ni cordage, rapporte France 3 Paris Ile-de-France.

La vidéo de l’événement a été publiée sur YouTube samedi. L’exploit, filmé par une caméra GoPro fixée sur la tête du grimpeur, une autre au sol et un drone dans les airs, y a été condensé en quinze minutes « Pour cette escalade, je me suis préparé plusieurs mois, donc à ne surtout pas reproduire », prévient le jeune Parisien sur le parvis avant de se lancer dans l’escalade.

Les doigts brûlés par la chaleur

Pendant toute l’ascension, le jeune homme, qui fait de l’escalade depuis ses 13-14 ans, commente les gestes qu’il doit faire et ses sensations. Plusieurs paramètres ont dû être pris en compte. « Il y a d’abord la chaleur de la structure avec le soleil, ça me brûlait les doigts », explique Alexis Landot à France 3.

VIDÉO - À 21 ans, il escalade la Tour Montparnasse à mains nues https://t.co/p4coq1tcjk pic.twitter.com/gzb9oWRQLc — TF1LeJT (@TF1LeJT) April 5, 2021

« Il y a aussi la hauteur de l’immeuble. Et la tour Montparnasse comporte deux sections plus compliquées où il est impossible de se reposer : les deux bandes noires, quand on arrive au premier et au troisième quart du bâtiment », poursuit le jeune grimpeur. « Il faut tout faire d’une traite. Et même sur le reste de l’ascension, les pauses sont globalement très actives. »

Le Parisien sera auditionné fin avril pour « mise en danger de la vie d’autrui », ce genre de pratique étant interdite par la loi. Mais le jeune homme a déjà d’autres envies d’ascension. Il aimerait aller à Barcelone, probablement pour se mesurer à la tour Agbar. Un exploit réalisé par Alain Robert en mars 2020.