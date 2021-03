Illustration d'un météorite avant sa désintégration dans l'atmosphère. — REAU ALEXIS/SIPA

Des promeneurs risquent de scruter le sol en marchant dans les jours qui viennent dans le secteur d’Aiguillon, en Lot-et-Garonne. Une météorite a été repérée samedi, à 22h43 exactement par plusieurs caméras, parmi lesquelles celle de la Ferme des étoiles à Mauroux (Gers), et les scientifiques lancent un appel au public pour la retrouver.

Dans le cadre d’un projet appelé FRIPON (porté par l’Observatoire de Paris), une centaine de caméras automatiques a été installée sur le sol français pour surveiller en permanence la rentrée de météorites dans l’atmosphère. Pour quadriller le ciel de France, un réseau participatif dénommé Vigie Ciel (porté par le Muséum National d’Histoire Naturelle), qui a vu le jour depuis plusieurs dizaines d’années, déjà.

Tombée entre Marmande et Agen

L’Association A Ciel Ouvert, membre de ce réseau et spécialisée dans la médiation scientifique autour de l’astronomie et des météorites, est le relais le plus proche du point d’impact. Dans un communiqué, elle explique que « des recherches sur le terrain seront organisées dans le respect des règles sanitaires et des propriétés privées. »

Les habitants proches de la zone sont invités à signaler tout objet « inhabituel » aperçu près de chez eux. La météorite serait tombée entre Marmande et Agen, au nord de la commune de Lagarrigue. Le site Vigie ciel propose en ligne des éléments d’information et un contact pour ceux qui voudraient s’improviser chercheurs de météorite.