Une maison entière a été déplacée d'un bloc à San Francisco le 21 février 2021. — Noah Berger/AP/SIPA

Une scène plus que surprenante s’est produite ce dimanche matin à San Francisco. Une maison entière a été déplacée d’une rue à l’autre, transportée sur un immense camion, rapporte le San Francisco Chronicle.

La grande bâtisse victorienne de 465 m², vieille de 139 ans, a été déménagée à six pâtés de maison de son ancienne position. Le terrain sur lequel elle se trouvait a été vendu à un promoteur immobilier mais il était hors de question de détruire la maison de couleur vert menthe, à l’architecture typique de la ville américaine.

Its not everyday you see a 140-year-old two-story Victorian moving down the street in San Francisco. The house is being moved from 807 Franklin Street to 635 Fulton Street. @sfchronicle pic.twitter.com/3612GOJmc8 — CarlosAvilaGonzalez (@CAGisMe) February 21, 2021

Un déménagement à 400.000 dollars

L’opération a commencé tôt le matin. La maison a été chargée sur un camion sous l’œil attentif d’ingénieurs et d’ouvriers. Le poids lourd a ensuite démarré, ne roulant jamais au-dessus d’1,6 km/h. Sur le chemin, de nombreux panneaux avaient été déplacés et des ouvriers ont dû couper des branches d’arbres pour éviter d’endommager la maison, précise le HuffPost.

This really is quite something. A Victorian house in San Francisco

Is being moved down the road pic.twitter.com/soQZahDtXT — James Clayton (@JamesClayton5) February 21, 2021

Cet impressionnant déménagement, qui a coûté la modique somme de 400.000 dollars, était prévu depuis des années. « Nous avons dû obtenir l’autorisation de 15 différentes agences de la ville, ou peut-être 18, je ne sais plus », a confié l’homme en charge du projet au San Francisco Chronicle.

A two-story Victorian house in San Francisco has been loaded onto giant dollies and moved six blocks. Onlookers lined the sidewalks to snap photos as the 139-year-old structure rolled at a top speed of 1 mph. https://t.co/uKLqAvvyrI — AP West Region (@APWestRegion) February 21, 2021

Sur l’ancien terrain de la maison, le promoteur va désormais faire construire un immeuble de huit étages contenant 48 appartements. La maison victorienne, de son côté, a rejoint sa nouvelle adresse sans encombre. La bâtisse aura besoin d’importants travaux avant de pouvoir être à nouveau habitée.