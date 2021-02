Des chutes de neige record se sont abattues ces derniers jours sur Kiev ( Ukraine), transformant une rue particulièrement arpentée de la capitale en terrain de jeu idéal pour les snowboardeurs. Les sportifs s’en sont donnés à cœur joie ce week-end.

Recouverte de neige, la descente Andriïvsky, au pied de l’église Saint-André, est en effet une piste de glisse idéale. « C’est la meilleure chose que je peux faire aujourd’hui », a expliqué une jeune femme de 37 ans venue faire du snow avec ses deux enfants dans cette artère touristique de la ville.

Depuis le 9 février, 46,2 millimètres de précipitations sont tombés sur Kiev, soit l’équivalent d’un mois de précipitations moyennes pendant tout le mois de février, selon l’observatoire géophysique central ukrainien. Le manteau neigeux a atteint 45 cm selon la mairie de Kiev ce vendredi, qui a décidé de fermer les écoles pour alléger la circulation et appelé les habitants à ne pas utiliser leurs voitures.

Snowboarders in Kiev, Ukraine, rode down sidewalks after snow blanketed the city yesterday. https://t.co/xT0XltV9Yy pic.twitter.com/GUrH5q0zyH