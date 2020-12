MIAOU Il était amaigri et assoiffé, mais bien vivant, à sa sortie

Un chaton (Illustration) — Pixabay

Un beau petit compte de Noël, ou presque. Un chaton a été récupéré lundi par les pompiers de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Il était coincé depuis plusieurs jours dans l’ancien conduit de cheminée d’un immeuble, rapporte Le Progrès.

L’histoire est d’autant plus belle que les soldats du feu ont dû percer un trou dans un appartement qui n’appartenait pas aux propriétaires de l’animal. L’occupante, qui entendait des miaulements derrière sa paroi, a donné son accord. « On ne va pas le laisser mourir ! Je serai remboursée et un trou, ça se répare », a-t-elle déclaré au quotidien régional.

Le félin a finalement pu être extrait et s’est jeté sur un bol d’eau. « Il a bu pendant au moins deux minutes sans s’arrêter », a-t-elle encore raconté. Le chaton a été emmené à la caserne et attend d’être récupéré par ses propriétaires.