Les deux cents lettres d'amour retrouvées dans une déchetterie. — @CecileFlpp

Quelle incroyable histoire ! Ce mercredi, deux jeunes femmes en mission de travail à la déchetterie de Saint Jean d’Angely en Charente-Maritime ont sauvé in extremis 200 lettres d’amour datant de la Seconde Guerre mondiale. Des lettres destinées à la même personne, la bien nommée Aimée, habitante de Loubillé dans les Deux Sèvres, rapporte France Bleu.

Elles ont été écrites par Pierre, son futur mari, parti au front entre 1939 et 1945. Mais la belle histoire ne s’arrête pas là. Grâce à un appel à témoins publié sur les réseaux sociaux par l’une des deux femmes et très fortement relayé, la famille de ce couple a pu être rapidement retrouvée. Ce jeudi, les lettres d’amour ont été restituées à la fille de Pierre et Aimée.

Je travaille en déchèterie et un homme est venu nous apporter un carton remplie de lettres adressées à une certaine Aimée Randonnet. Aidez-moi à retrouver ses enfants/petits enfants. Je ne veux pas que ça parte à la poubelle 🥺🥺 #RT pic.twitter.com/Aus52JbJhb — Cécile (@CecileFlpp) December 2, 2020

Le nouveau propriétaire de leur maison faisait le ménage

Pour la petite histoire, l’un des petits-neveux du couple a expliqué sur Twitter que la maison de son arrière-grand-mère avait été vendue il y a peu et qu’un carton a dû être oublié sur place. Le nouveau propriétaire avait lui décidé de faire le ménage avant que ses lettres soient finalement sauvées…