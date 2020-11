Le fameux panneau de signalisation. — MAP

Un petit personnage en train de déféquer et un autre en train d’uriner, barrés par un grand trait rouge. Ce panneau de signalisation routière, installé dans une zone de délestage d’un parking situé sur la zone d’activités sud-est de la commune des Achards, en Vendée, est explicite et étonnant surtout. Yann Thomas, directeur Général des Services de la communauté de communes du Pays des Achards, explique comment une signalisation pareille (repérée par le journal Sans Culotte 85) a atterri à cet endroit.

Le panneau de signalisation routière en gros plan. - MAP

« En fait, c’est un parking très fréquenté par les chauffeurs routiers étrangers. Ces derniers allaient toujours faire leurs besoins naturels sur un terrain agricole situé juste à côté. On a alors décidé d’installer des toilettes et même de coller un autocollant WC sur la porte pour qu’ils comprennent bien… Mais, rien n’y faisait. »

Un panneau créé sur mesure

Une de ses collègues du service voirie a alors une idée : un panneau interdisant de faire ces besoins naturels. « Selon elle, on en trouve des similaires dans les pays anglo-saxons. Notre prestataire l’a créé sur mesure. Comme il y a beaucoup de chauffeurs routiers étrangers, on voulait quelque chose de très explicite et de compris par tous. » Le panneau, installé il y a quelques mois, est « efficace », toujours selon Yann Thomas. « On a encore refait le point cette semaine, on n’a plus de soucis ! » Une bonne nouvelle à l’occasion de la journée mondiale des toilettes, ce jeudi.