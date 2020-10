San Francisco s'engage contre les appels racistes à la police

Il ne sera bientôt plus possible d’appeler la police pour des motifs racistes à San Francisco, en Californie. Le conseil de surveillance de la ville a adopté à l’unanimité la loi Caren, qui rend illégal le fait d’appeler la police, pour une plainte motivée par des critères raciaux. Après un second vote prévu cette semaine, la loi permettra à quiconque s’étant sentie victime de discrimination à la suite d'un appel aux autorités de porter plainte au civil contre la personne ayant passé le coup de fil.

Cette loi s’inscrit dans un contexte d’éveil des consciences sur les questions raciales aux Etats-Unis, dans un pays encore ébranlé par l’assassinat de George Floyd par la police de Minneapolis. Elle intervient également alors que des villes comme San Francisco réévaluent la manière dont leurs services de police interagissent avec les personnes racisées, ciblées de manière disproportionnée par les forces de l’ordre.

« Nous ne voulons pas que ce qui est arrivé à Emmett Till en 1955, ou que la longue histoire de fausses accusations portées contre les hommes et les garçons noirs dans ce pays […] ne se reproduise à nouveau. Je tiens vraiment à souligner que le 911 n’est pas une ligne de service clientèle destinée à servir le comportement raciste d’autrui », a déclaré Shamann Walton, membre du conseil de surveillance de San Francisco à l’origine de la loi. Il faisait référence à Emmett Till, jeune ado noir de 14 ans, torturé à mort en 1955 à la suite des accusations d’une femme blanche, qui avouera avoir menti.

Non restreinte à la discrimination raciale, la loi s’applique aussi aux discriminations basées sur le sexe, l’âge, la religion, le handicap… Mais c’est surtout son nom, Caren Act, qui marque les esprits. C’est une référence au mème de la « Karen » : sur la Toile, une Karen est une femme blanche d’âge moyen qui a l’impression que tout lui est dû et que tout lui est permis, surtout lorsqu’il s’agit de se plaindre des personnes racisées.

Voici la définition, adaptée à 2020, qu’en donne le New York Times dans un article consacré au phénomène : « Une Karen erre dans les restaurants et les magasins, souvent sans masque en cette période de coronavirus, en crachant son venin et en appelant les autorités pour dénoncer d’autres personnes, généralement de couleur, ce qui les met souvent en danger »…

