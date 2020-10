Un client qui retirait de l’argent au distributeur d’une banque de Redwood City, en Californie ( États-Unis), a fait une surprenante découverte mercredi 21 octobre. De l’autre côté des portes vitrées l’établissement, il a aperçu deux ratons laveurs, rapporte The Guardian.

L’homme a réussi à prendre le duo en photo. Sur les clichés, on voit les animaux se balader paisiblement dans l’agence bancaire et même s’asseoir sur les bureaux.

A pair of raccoons broke into a Redwood City bank through the roof and a rescue team had to shoo them out. See photos of the mischievous critters here. https://t.co/iANnPPcctF pic.twitter.com/qtaovmbTpt