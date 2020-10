Un plongeur dans un aquarium (illustration). — Mikhail Metzel/TASS/Sipa USA/SIPA

C’est une annonce pour le moins originale. Elle a été postée sur la page Facebook de l’aquarium de Biarritz il y a quelques jours. L’établissement est en effet à la recherche depuis un petit bout de temps d’un plongeur-laveur pour nettoyer ses vitres ou crépines parfois à près de 9 mètres de profondeur.

​Si l’annonce peut faire sourire, elle est très sérieuse. On parle bien d’un « plongeur professionnel ou scaphandrier titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie​ et capable de réaliser des travaux sous-marins ». Il s’agit d’un CDD de six mois avec le nettoyage d’une dizaine d’aquariums par semaine. Si vous êtes intéressé (et compétent), n’hésitez à postuler…