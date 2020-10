SNAPCHAT Cette semaine, Clémence s’intéresse aux intox et fixettes sur la tenue vestimentaire des filles

Les filles interdites de jupes à l'école ? On revient sur l'intox avec OMF « Oh My Fake » — 20 Minutes - OMF

La jupe serait-elle une tenue incorrecte, voire non républicaine, selon l’expression consacrée de Jean-Michel Blanquer ? Un post Facebook a créé une vague d’émoi en plein débat et révolte contre des codes vestimentaires scolaires sexistes et le mouvement #Lundi14septembre.

Bon, dans ce cas présent, une faute d’orthographe avait quelque peu dénaturé le propos initial. Mais l’émoi, lui n’était pas factice. Normal, le contrôle du corps et des vêtements des femmes a toujours été un enjeu historique.

Explications par Clémence dans ce dernier numéro d’OMF Oh My Fake

