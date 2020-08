Pauline a remporté son septième duel d'affilée dimanche sur la scène d'Europa-Park. — SWR / Andreas Braun

La chanteuse alsacienne Pauline a remporté ce dimanche le télécrochet allemand Immer Wieder Sonntags, diffusé sur la première chaîne Das Erste.

Son single Sommer in Marseille a obtenu 63 % des voix.

Elle revient avec 20 minutes sur cette « très belle aventure humaine » et ses projets pour percer dans le monde du schlager, la musique populaire en Allemagne.

Depuis dimanche, elle n’arrête pas. Lauréate de l’émission allemande Immer Wieder Sonntags, un télécrochet diffusé sur la première chaîne Das Erste, la chanteuse alsacienne Pauline est très sollicitée. « Il y a pas mal de demandes pour des concerts, de la part des médias, sur les réseaux sociaux… On me reconnaît dans la rue aussi », s’amuse la jeune fille de 19 ans, qui a quand même pris le temps de rappeler 20 Minutes ce lundi. Avec la même simplicité qu'en juillet, quand elle débutait dans l'émission regardée par près d’un million de téléspectateurs.

Vous êtes à peine remise de vos émotions… Comment s’est passée la grande finale de l’émission dimanche ?

C’était bien, c’était cool ! J’étais face à un nouvel adversaire, Markus Grill, qui avait remporté la première partie du jeu. Je croyais que ça aillait être serré parce qu’il avait aussi remporté six duels. Environ 20.000 personnes ont voté par téléphone et un peu avant la fin, ça a été le grand dénouement !

Vous attendiez-vous à gagner l’émission ?

Pas vraiment. Je pensais que ce serait serré mais j’ai obtenu 63 % des voix. Avoir une telle avance, ça a été une belle surprise. Sur le coup, j’étais très émue mais je n’ai pas pleuré. C’est après que c’est venu, quand j’ai réalisé que c’était fini et ce qu’il était en train de se passer.

Justement, que change ce succès dans votre vie ?

Maintenant, on me prend un peu plus au sérieux. C’est comme si j’étais entrée par la grande porte dans le monde du schlager (la musique populaire en Allemagne). Cette émission m’a donné une visibilité énorme. Ma carrière décolle, tout s’accélère !

Quelle est votre suite désormais ?

Mon album, « Von Paris nach Berlin », va sortir le 18 septembre. Il y aura 17 chansons dessus dont quelques unes en français. Les autres seront en allemand mais avec pas mal de mots en français, les Allemands adorent ! Il y aura bien sûr mon single Sommer in Marseille mais rien d’autre sur la ville ! Il y a une autre chanson, où je parle d’Avignon. Je ne sais pas à combien d’exemplaires sera tiré l’album. Il sera téléchargeable, accessible en streaming mais aussi en CD. C’est normal car même s’il y a des jeunes parmi mon public, la majorité a plus de 50 ans.

Avez-vous déjà une tournée de programmée ?

Non, quand même pas ! J’ai participé à un concert devant 600 personnes jeudi dernier, au Robin Leon Fest [du nom du premier lauréat alsacien de l’émission, en 2016] et d’autres sont prévus. Le 11 septembre, je serai par exemple à Monswiller (en Alsace).

Pauline assure ne pas avoir gagné d'argent avec son succès, juste ce trophée. - SWR / Andreas Braun

Aujourd’hui, arrivez-vous à vivre de votre activité ?

Non, mais bientôt j’espère ! Je n’ai pas gagné d’argent à Immer Wieder Sonntags, simplement un trophée. Mes parents m’aident pour le moment mais j’ai arrêté mes études et la chanson est ma principale source de revenus.

Que peut-on vous souhaiter désormais ?

J’ai déjà vécu une très belle aventure humaine. Maintenant, que tout continue sur cette lancée et qu’on puisse de nouveau organiser de beaux concerts avec un public de plus en plus large.