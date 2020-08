Pauline sur la scène d'Europa-Park, où est tournée l'émission, avec l'animateur Stefan Mross. — SWR / Andreas Braun.

Sept duels gagnés et un triomphe à l’arrivée ! La chanteuse alsacienne Pauline, son nom de scène, a remporté dimanche Immer Wieder Sonntags, un télécrochet diffusé sur la première chaîne de télévision allemande, Das Erste.

Devant plus d’un million de téléspectateurs, la jeune fille, bientôt 20 ans, a obtenu 63 % des suffrages en finale grâce à sa chanson Sommer in Marseille (L’été à Marseille). « Me produire sept dimanches de suite sur la même scène que les plus grands noms du schlager (la musique populaire allemande), c’était un rêve éveillé pour moi qui ai fait partie du public de nombreuses fois. Je n’oublierai jamais cette belle aventure humaine », a-t-elle déclaré après son succès.

Pauline est la deuxième personne originaire d’Alsace à remporter la prestigieuse émission, après Robin Leon, sacré en 2016.