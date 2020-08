TELEVISION Une erreur lors du JT de 20 h, lundi sur TF1, a fait réagir dans le Gers et au-delà

Le JT de TF1 a transformé la ville d’Auch en « Hoche ». — Capture d'écran TF1

Selon nos informations, le général Lazare Hoche, éminent militaire de la Révolution française né à Versailles et mort dans l’actuelle Allemagne, n’a jamais mis les pieds à Auch, préfecture du Gers. De quoi alimenter encore davantage l’incompréhension de nombreux téléspectateurs, rivés lundi devant le journal de 20 h de TF1.

La boulette est apparue lors d’un reportage sur la prochaine rentrée scolaire en ces temps de Covid-19. Intervenant en « visio », Benjamin Paul a été présenté à l’écran comme « proviseur du lycée Le Garros à Hoche ». Certains Gersois, ou simples sympathisants de la cause gasconne, en ont recraché leur confit.

Avec TF1, la semaine dernière nous étions les Auchois.

Il y a quelques années alors on se serait appelé le Football Club Auchois...

Hier soir, nous découvrons que nous habitions Hoche...

Nous sommes donc le Rugby Club Hoche!... #NousSachons #TF1 #NoComment pic.twitter.com/RsFoD0bGLx — Rugby Club Auch (@RCAuchGascogne) August 18, 2020

Le Rugby Club Auch (auparavant nommé FC Auch), aujourd’hui en Fédérale 1, a manié l’ironie sur Twitter : « Avec TF1, la semaine dernière nous étions les Auchois. Il y a quelques années alors on se serait appelé le Football Club Auchois… Hier soir, nous découvrons que nous habitions Hoche… Nous sommes donc le Rugby Club Hoche ! »

Hoche dans le Gers, dans la chocolatine, dans le sud,dans l'occitanerie....dans n'importent quoi sauf Auch en Gascogne . pic.twitter.com/w0sZTU3yUz — Association Esprit Gascon (@EspritGascon) August 18, 2020

Félicitations, @TF1 !

Grâce à vous, je viens de découvrir la ville de... Hoche, dans le Gers !#JT20Heures

😱😱😱 pic.twitter.com/ZstZIYqSrw — Emmanuelle Varron (@Varron) August 17, 2020

Pour rappel, les habitants de la ville de naissance de l’ancien mentor du XV de France Jacques Fouroux et du cuisinier André Daguin se nomment les Auscitains. Forcément, cette erreur a donné du grain à moudre aux provinciaux convaincus du mépris que manifeste selon eux les médias parisiens pour toute parcelle du territoire située au-delà du périphérique et, par extension, pour les gens qui vivent dessus. Quant à la cause de cette étonnante confusion, elle reste à cette heure inexpliquée.