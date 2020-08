Une plage de l'île écossais de Rùm en plein été. — Ian Rutherford/Shutters/SIPA

Avis à ceux qui souhaitent changer de vie : l’île de Rùm, située dans l’archipel des Hébrides intérieures (Ecosse), cherche de nouveaux habitants. La petite île isolée veut stimuler l’économie locale et agrandir sa population, rapporte le HuffPost.

L’annonce, postée sur le site Isle of Rum News, invite tous les intéressés à venir s’installer dans l’une des quatre nouvelles éco-maisons de l'île, actuellement en construction. Une quarantaine de personnes vit déjà sur le territoire écossais.

The islands of Rum and Eigg from Arisaig #Scotland pic.twitter.com/iohL9BHYU6 — Anna MacDonald (@Dr_AnnaM) May 2, 2015

A la recherche d'« individus ou familles dynamiques »

Les maisons en construction possèdent deux chambres et sont situées non loin du village de Kinloch. Outre les habitants, l’île abrite des biches et des bisons. Côté professionnel, des emplois sont disponibles dans la pisciculture, la garde d’enfants ou encore la production alimentaire.

« L’île de Rùm est à la recherche d’individus ou familles dynamiques qui souhaitent s’intégrer au mode de vie insulaire et contribuer à un changement positif pour cette communauté jeune et grandissante », précise l’annonce publiée sur le site de l’île. Les candidats ont jusqu’au 28 août 2020 pour déposer une candidature.