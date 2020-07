Etats-Unis: Une femme accouche sur le parking de la maternité — 20 Minutes

Sur les images captées par les caméras de surveillance de la maternité, Susan Anderson est en train d’accoucher sur le parking de l’hôpital, à quelques mètres de la porte d’entrée.

Quelques minutes plus tôt, l’Américaine se rend à la maternité de Margate, en Floride, pour donner naissance à son deuxième enfant. Mais dès le trajet en voiture, elle se rend compte que le travail a déjà bien commencé. Son mari, Joseph, appelle alors la sage-femme pour la prévenir de leur arrivée. Cette dernière sort sur le parking pour retrouver la mère, pensant qu’elles vont avoir le temps de se rendre en salle d’accouchement. Mais lorsque Susan Anderson fait un pas supplémentaire, la tête de la petite Julia commence déjà à sortir.

La sage-femme a géré l’accouchement express tout en rassurant une policière et un policier qui se trouvaient là par hasard et commençaient à s’inquiéter. La vidéo de cette mise au monde, captée par les caméras de vidéosurveillance de l’hôpital, est devenue virale sur les réseaux sociaux. La petite Julia et sa maman sont en bonne santé.