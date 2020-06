COME BACK Une Toulousaine a reçu des nouvelles inattendues de son chat Fripouille, disparu il y a cinq ans et retrouvé en vadrouille du côté de Saint-Tropez

Cinq ans d’absence, 500 kilomètres parcourus, un mystère voué à rester entier et un coup de fil aussi agréable qu’inattendu. Voilà résumé l’odyssée de Fripouille, un chat originaire de Toulouse dont La Dépêche du Midi raconte la réapparition dans son édition du jour. Sa maîtresse Léa n’espérait pas le revoir depuis qu’il s’était évanoui de son balcon un jour d’été de 2015. Elle le croyait tombé puis égaré, ou encore volé, raconte-t-elle au quotidien régional. Jusqu’à ce lundi matin et l’appel d’un vétérinaire de Saint-Tropez. Pas de doute possible, la puce est formelle, Fripouille est bien dans le cabinet du praticien.

Le chat est en bonne santé. Il a été recueilli au bord d’une route par un riverain qui l’a nourri pendant dix jours et l’amène chez le vétérinaire justement parce qu’il souhaite l’adopter.

Léa n’en revient toujours pas. Elle a adopté deux nouveaux chats depuis la disparition de Fripouille et l’idée de le savoir choyé lui suffit. Mais elle n’exclut pas d’aller lui rendre visite cet été du côté de la Côte d’Azur.