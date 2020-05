Les chemins de bois qui mènent à la plage, au lido, entre Carnon et la Grande-Motte (Archives) — N. Bonzom / Maxele Presse

Un couple a été surpris en plein ébats sexuels sur la plage du Grand-Travers à La Grande-Motte, l’une des plages les plus prisées des Montpelliérains, hors période de confinement. C’est un voisin, témoin de la scène, qui a prévenu la police municipale. Celle-ci s’est déplacée sur place en compagnie des gendarmes. Policiers et militaires ont mis fins aux ébats du couple et les ont reconduits chez eux.

Les deux membres du couple, habitant l’un comme l’autre La Grande-Motte, ont été verbalisés d’une amende de 135 euros chacun, pour non respect du confinement lié à la pandémie de coronavirus.