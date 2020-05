La blague fait le tour des réseaux sociaux. Sur une vidéo et deux clichés, on distingue une jeune femme bronzer au soleil sous un parasol sur la plage de Carnon, près de Montpellier. Une plage, pour le reste, complètement déserte, car fermée par arrêté préfectoral.

"Madame, vos papiers et votre attestation svp ?! Madame.... éh oh ? Vous m'entendez ?"



Dialogue de sourds entre un gendarme et une poupée gonflable...#ConfinementJour48 pic.twitter.com/bHU2Fx2H0Q