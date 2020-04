CORONA FOOD Cookies virus... et gâteaux en forme de rouleau de PQ

Coronavirus : Le monde de la cuisine inspiré par la crise — 20 Minutes

En temps de crise, les sujets légers, sucrés ou salés, font du bien à la tête et aux papilles. La pandémie du coronavirus inspire aussi l’ensemble du monde de la cuisine. A Hanoï, une chaîne de fast food a lancé un nouveau produit, le Corona burger. Côté sucré, on trouve des biscuits à la tête de Covid-19 au Mexique. A Gaza, un pâtissier n’est pas en pénurie de masques pour ses gâteaux. Et l’objet de toutes les convoitises en cette période de crise du coronavirus, le rouleau de papier toilette, est aussi au centre de l’inspiration dans nos cuisines.

20 Minutes fait un tour du monde des créations gustatives liées avec la crise du moment.



Bon appétit !